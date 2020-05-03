Статистика коронавируса на сегодня в Башкирии: за сутки выявлено 87 новых случаев заболевания

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Башкортостане. За минувшие сутки COVID-19 был диагностирован у 87 человек.



Информация об этом размещена на официальном портале стопкоронавирус.рф. На сегодня в регионе 1022 человека, оказались больны COVID-19.





По данным портала, за прошедшие сутки 7 человек выздоровело, а всего за время пандемии COVID-19 умерло 14 человек. 190 человек полностью выздоровели.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram