Статистика коронавируса на сегодня в Башкирии: за сутки выявлено 87 новых случаев заболевания
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Башкортостане. За минувшие сутки COVID-19 был диагностирован у 87 человек.
Информация об этом размещена на официальном портале стопкоронавирус.рф. На сегодня в регионе 1022 человека, оказались больны COVID-19.
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Напомним, ранее Максим Забелин назвал причины резкого увеличения больных коронавирусом.
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