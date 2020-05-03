Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Статистика коронавируса на сегодня в Башкирии: за сутки выявлено 87 новых случаев заболевания

Статистика коронавируса на сегодня в Башкирии: за сутки выявлено 87 новых случаев заболевания

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Статистика коронавируса на сегодня в Башкирии: за сутки выявлено 87 новых случаев заболевания

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Башкортостане. За минувшие сутки COVID-19 был диагностирован у 87 человек.

Информация об этом размещена на официальном портале стопкоронавирус.рф. На сегодня в регионе 1022 человека, оказались больны COVID-19.



По данным портала, за прошедшие сутки 7 человек выздоровело, а всего за время пандемии COVID-19 умерло 14 человек. 190 человек полностью выздоровели.

При больнице Белорецка открылась 11 в республике лаборатория по выявлению коронавируса

Читайте также:

При больнице Белорецка открылась 11 в республике лаборатория по выявлению коронавируса
По состоянию на 2 мая лечение в республиканских стационарах проходят 396 человек, из которых 190 имеют удовлетворительное состояние, 175 - средней степени тяжести, а 31 - тяжелое. 342 человека находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, ранее Максим Забелин назвал причины резкого увеличения больных коронавирусом.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Читайте также

В Минздраве Башкирии сообщили, где лежат больные с коронавирусом
Здравоохранение
В Минздраве Башкирии сообщили, где лежат больные с коронавирусом
В Башкирии установлен рекорд заболеваемости: за сутки подтвердилось 92 новых случая коронавируса
Здравоохранение
В Башкирии установлен рекорд заболеваемости: за сутки подтвердилось 92 новых случая коронавируса
Несмотря на официальную статистику, Минздрав Башкирии сообщил о 45 новых больных коронавирусом за сутки
Здравоохранение
Несмотря на официальную статистику, Минздрав Башкирии сообщил о 45 новых больных коронавирусом за сутки
В Башкирии зафиксировано 60 новых случаев заражения коронавирусом
Здравоохранение
В Башкирии зафиксировано 60 новых случаев заражения коронавирусом
Максим Забелин назвал причины резкого увеличения больных коронавирусом
Здравоохранение
Максим Забелин назвал причины резкого увеличения больных коронавирусом
В Башкирии количество госпитализированных, с подозрением на коронавирус, возросло до 79
Здравоохранение
В Башкирии количество госпитализированных, с подозрением на коронавирус, возросло до 79
В Башкирии стали известны подробности о новых пациентах погибших от коронавируса
Здравоохранение
В Башкирии стали известны подробности о новых пациентах погибших от коронавируса
В Башкирии за сутки выявили 25 новых больных коронавирусом
---
В Башкирии за сутки выявили 25 новых больных коронавирусом
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: