В Башкирии председатель исполкома партии "Единая Россия" Рустем Ахмадинуров заразился коронавирусом
Сегодня, 3 мая, появилась информация, что у Рустема Ахмадинурова, руководителя регионального исполкома партии "Единая Россия" в Башкирии, диагностировано заражение COVID-19.
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По словам Хабирова, еще ночью в региональном штабе партии приняли необходимые меры безопасности и изолировали всех, кто был в контакте с Ахмадинуровым. Штаб продолжает работу в прежнем режиме, но пришлось привлечь для работы новых волонтеров.
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