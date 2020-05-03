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В Башкирии председатель исполкома партии "Единая Россия" Рустем Ахмадинуров заразился коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии председатель исполкома партии "Единая Россия" Рустем Ахмадинуров заразился коронавирусом

Сегодня, 3 мая, появилась информация, что у Рустема Ахмадинурова, руководителя регионального исполкома партии "Единая Россия" в Башкирии, диагностировано заражение COVID-19.



Об этом сообщил Радий Хабиров, глава Башкортостана, на своей странице в социальной сети.

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По его словам, Ахмадинуров был госпитализирован с пневмонией накануне, а результаты анализов, что были получены сегодня, показали, что он болен коронавирусом. Но угрозы его жизни нет.

По словам Хабирова, еще ночью в региональном штабе партии приняли необходимые меры безопасности и изолировали всех, кто был в контакте с Ахмадинуровым. Штаб продолжает работу в прежнем режиме, но пришлось привлечь для работы новых волонтеров.

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