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Сестра Ранэля Шамсутдинова рассказала о его лечении

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Сестра Ранэля Шамсутдинова рассказала о его лечении

Сестра Ранэля Шамсутдинова поделилась в соцсетях новостью о лечении, которое ждет ее братишку. Принято решение транспортировать Ранэля в Уфу, при условии что динамика улучшится. В Уфе ему проведут операцию московские хирурги. В настоящее время он находится в больнице Салавата под наблюдением медицинских работников.

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«Как только динамика Ранэля улучшится, его перевезут в Уфу, и туда приедут московские врачи, и будут его оперировать! Сейчас самое главное, чтобы он выкарабкался из этого состояния. Давайте все вместе будем молиться за Ранэля!!! Борись, братишка! И не сдавайся!! Ты не один! Я знаю, ты чувствуешь нашу поддержку! Всеми силами мы поставим тебя на ноги», — рассказала девушка в социальных сетях.

Напомним, состояние Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака резко ухудшилось.

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Фото: соцсети

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