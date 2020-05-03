Хабиров рассказал, как защищается от коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение ограничить личные и рабочие контакты.



На личной странице в социальных сетях глава республики Радий Хабиров сообщил об изменении своего рабочего графика на фоне угрозы распространения COVID-19.





Он пояснил, что продолжает работать как и раньше, ограничив до минимума круг своих контактов. Теперь совещания будут проводиться в основном в онлайн-режиме.





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