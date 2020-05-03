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Хабиров рассказал, как защищается от коронавируса

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Хабиров рассказал, как защищается от коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение ограничить личные и рабочие контакты.

На личной странице в социальных сетях глава республики Радий Хабиров сообщил об изменении своего рабочего графика на фоне угрозы распространения COVID-19.



Он пояснил, что продолжает работать как и раньше, ограничив до минимума круг своих контактов. Теперь совещания будут проводиться в основном в онлайн-режиме.

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Кроме того, глава республики регулярно тестируется на COVID-19. Это особенно актуально в свете того, что среди недавних заразившихся оказался руководитель республиканского исполкома партии "Единая Россия" Р. Ахмадинуров. Его госпитализировали в инфекционную больницу с пневмонией.

Ранее сообщалось о новых случаях заражения коронавирусом в Башкирии. За минувшие сутки COVID-19 был диагностирован у 87 человек.

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