Хабиров рассказал, как защищается от коронавируса
Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение ограничить личные и рабочие контакты.
На личной странице в социальных сетях глава республики Радий Хабиров сообщил об изменении своего рабочего графика на фоне угрозы распространения COVID-19.
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Ранее сообщалось о новых случаях заражения коронавирусом в Башкирии. За минувшие сутки COVID-19 был диагностирован у 87 человек.
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