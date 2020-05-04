В Башкирии повысилось число заболевших коронавирусной инфекцией
За минувшие сутки в Башкирии зафиксированы новые случаи заражения COVID-19. Коронавирусная инфекция выявлена у 80 человек. Данные об этом размещены на официальном сайте стопкоронавирус.рф. Число заразившихся вирусом достигло 1102.
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Напомним, с сегодняшнего дня в Башкирии начал действовать масочный режим.
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