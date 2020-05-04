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В Башкирии увеличили срок карантина для вахтовиков, прибывших из Якутии

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии увеличили срок карантина для вахтовиков, прибывших из Якутии

На совещании в Правительстве РБ Радий Хабиров сообщил о том, что срок карантина для вахтовиков, которые прибыли из зоны распространения коронавирусной инфекции, будет составлять 21 день. Сначала было объявлено о двухнедельном карантине.



Соответствующие меры принимаются по  указанию Роспотребнадзора России, Министерства здравоохранения России и главного инфекциониста страны.

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Хабиров заявил о том, что необходимо создать комфортные условия: хорошее питание и быт. Кроме того, данные учреждения должны охраняться. На текущий момент в Башкирию из ЯНАО прибыли 400 вахтовиков. Всего насчитывается 1800 жителей, которые оказались в зоне распространения коронавируса.

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Фото: bash.news

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