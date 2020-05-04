В Башкирии консилиум врачей–онкологов решит, как дальше лечить людей в период пандемии коронавируса
Сегодня, 4 мая, состоялось очередное оперативное совещание в правительстве Башкортостана в режиме видеоконференции.
Руководитель республики, Радий Хабиров, обсудил меры по борьбе с распространением COVID-19 с руководителями районов и городов республики.
Напомним, за минувшие сутки в Башкирии зафиксированы новые случаи заражения COVID-19. Коронавирусная инфекция выявлена у 80 человек.
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