В Башкирии консилиум врачей–онкологов решит, как дальше лечить людей в период пандемии коронавируса

Сегодня, 4 мая, состоялось очередное оперативное совещание в правительстве Башкортостана в режиме видеоконференции.



Руководитель республики, Радий Хабиров, обсудил меры по борьбе с распространением COVID-19 с руководителями районов и городов республики.





Хабиров обратил внимание чиновников на то, что врачей не хватает для помощи простым людям из-за их усиленной борьбы с пандемией. Особенно остро проблема стоит с больными сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.





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