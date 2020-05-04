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В Башкирии консилиум врачей–онкологов решит, как дальше лечить людей в период пандемии коронавируса

Рубрика: Общество / Здравоохранение
В Башкирии консилиум врачей–онкологов решит, как дальше лечить людей в период пандемии коронавируса

Сегодня, 4 мая, состоялось очередное оперативное совещание в правительстве Башкортостана в режиме видеоконференции.

Руководитель республики, Радий Хабиров, обсудил меры по борьбе с распространением COVID-19 с руководителями районов и городов республики.



Хабиров обратил внимание чиновников на то, что врачей не хватает для помощи простым людям из-за их усиленной борьбы с пандемией. Особенно остро проблема стоит с больными сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

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Руководитель Башкортостана отметил, что в Минздраве следует собрать консилиум для решения этого вопроса. Следует пригласить наиболее авторитетных медиков, которые должны сказать, как эту проблему можно решить, ведь рак на карантин не уходит.

Напомним, за минувшие сутки в Башкирии зафиксированы новые случаи заражения COVID-19. Коронавирусная инфекция выявлена у 80 человек.

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