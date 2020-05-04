Башкирия находится на 2 месте по числу заболеваемости и летальности от коронавируса среди регионов ПФО

Башкортостан занимает третье место по распространению коронавируса в ПФО и 15-е - среди российских регионов.





Об этом сегодня, 4 мая, рассказали в информцентре по мониторингу ситуации с COVID-19. Башкирия является вторым регионом в ПФО, где смертность от коронавируса довольно высока. По состоянию на сегодняшний день в республике выявлено 1102 случая заражения коронавирусом.





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