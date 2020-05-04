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Башкирия находится на 2 месте по числу заболеваемости и летальности от коронавируса среди регионов ПФО

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Башкирия находится на 2 месте по числу заболеваемости и летальности от коронавируса среди регионов ПФО

Башкортостан занимает третье место по распространению коронавируса в ПФО и 15-е - среди российских регионов.



Об этом сегодня, 4 мая, рассказали в информцентре по мониторингу ситуации с COVID-19. Башкирия является вторым регионом в ПФО, где смертность от коронавируса довольно высока. По состоянию на сегодняшний день в республике выявлено 1102 случая заражения коронавирусом.

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Больше только смертность в Нижегородском регионе, где умерло 16 человек по данным информцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом. В Башкирии насчитывается 14 летальных случаев, в Удмуртии - 10, в Пермском крае - 9, а в Чувашии и Пензенском регионе от коронавируса умерли по 8 людей.

На этом фоне в Башкирии сократили количество коек для зараженных коронавирусом. 

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