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Специалисты рассказали обо всех способах передачи коронавируса

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Специалисты рассказали обо всех способах передачи коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавируса, способен распространятся многочисленными способами. Наиболее распространена передача вируса воздушно-капельным путем.

Об этом рассказал Николай Брико, ведущий внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ.



"Эта инфекция может передаваться множественными путями. Основной из них, конечно, воздушно-капельный, который происходит при кашле, чихании и близком общении на дистанции менее 2 метров", - цитирует издание "РГ" слова Брико.

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По мнению профессора, COVID-19 в равной мере может передаваться и во время тесного контакта, в частности, рукопожатий. Высок риск заражения через продукты питания, воду и различные предметы.

«Коронавирус высокоустойчив в условиях внешней среды и способен распространяться через объекты, контаминированные COVID-возбудителем, например, дисплеи электронных гаджетов, дверных ручек», - резюмировал эпидемиолог. Николай Брико уточнил, что инфекция жизнеспособна на протяжении трех суток при комнатной температуре.

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