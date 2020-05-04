Специалисты рассказали обо всех способах передачи коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавируса, способен распространятся многочисленными способами. Наиболее распространена передача вируса воздушно-капельным путем.
Об этом рассказал Николай Брико, ведущий внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ.
«Коронавирус высокоустойчив в условиях внешней среды и способен распространяться через объекты, контаминированные COVID-возбудителем, например, дисплеи электронных гаджетов, дверных ручек», - резюмировал эпидемиолог. Николай Брико уточнил, что инфекция жизнеспособна на протяжении трех суток при комнатной температуре.
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