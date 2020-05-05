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В больнице Давлеканово скончалась медсестра

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Давлекановский район
В больнице Давлеканово скончалась медсестра

Жители Давлеканово напуганы ситуацией в районной больнице, где, по словам местной жительницы, у всех медиков имеются признаки ОРВИ. В комментариях к публикации на личной странице главы региона Радия Хабирова даже появилась информация о смерти медсестры из этой больницы. Женщина объяснила, что жители Давлеканово боятся обращаться за медпомощью не только напрямую в больницу, но и в скорую.



— Мы боимся, что могут быть заражённые врачи, и они принесут по домам этот вирус! Помогите! — обратилась к главе региона женщина. — От жителей города и района все скрывают. Сами медсестры по углам шепчутся, чтоб не ходили в больницу... А, не дай бог, как в РКБ повторится ситуация?

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В Минздраве заверили, что все результаты взятых анализов на коронавирус отрицательные, а сотрудники с симптомами ОРВИ до работы не допускаются до полного выздоровления. Также в министерстве отметили, что смерть медсестры не связана с коронавирусом.
— Пациентов с признаками ОРВИ обслуживают отдельным потоком. Плановые госпитализации и профилактические осмотры приостановлены, — уточнили в Минздраве. В соответствии с разработанным графиком и по эпидпоказаниям, у персонала больницы проводят необходимый забор материала на исследование COVID-19. Также мазки берут у больных пневмонией, тяжёлыми формами ОРВИ, у пациентов, проходивших лечение в РКБ им. Куватова. Всего взят 391 анализ, данная работа продолжается.
Как сообщила пресс-секретарь ведомства Софья Алешина, все сотрудники, работающие в больнице, обеспечены средствами индивидуальной защиты:
— На входах в учреждение функционируют контрольно-пропускные пункты, где проводится замер температуры, уточнение эпиданамнеза, обработка рук.
Напомним, целое управление администрации главы Башкирии ушло на самоизоляцию 

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Источник: ufa1.ru
Фото: ассоциация медицинских сестер Башкортостана

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