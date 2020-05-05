В Илишевском районе начал действовать карантин в терапевтическом отделении Верхнеяркеевской ЦРБ

Об этом на брифинге по коронавирусу сообщил и.о. начальника отдела управления Роспотребнадзора по Башкирии Винер Изикаев. С сегодняшнего дня в терапевтическом отделении Верхнеяркеевской центральной райбольницы введены ограничительные меры.
Всего же в республике карантинный режим действует в шести медучреждениях.
Так, в особом режиме действуют два отделения Республиканского онкологического диспансера, терапевтического отделения в больнице №2 Стерлитамака и терапевтическом отделении горбольницы Салавата. Также карантин продолжается в отделении Белебеевской ЦРБ и Приютовском стационаре и в трех отделениях Кармаскалинской центральной районной больницы.