Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Илишевском районе начал действовать карантин в терапевтическом отделении Верхнеяркеевской ЦРБ

В Илишевском районе начал действовать карантин в терапевтическом отделении Верхнеяркеевской ЦРБ

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Илишевском районе начал действовать карантин в терапевтическом отделении Верхнеяркеевской ЦРБ

Об этом на брифинге по коронавирусу сообщил и.о. начальника отдела управления Роспотребнадзора по Башкирии Винер Изикаев. С сегодняшнего дня в терапевтическом отделении Верхнеяркеевской центральной райбольницы введены ограничительные меры.



Всего же в республике карантинный режим действует в шести медучреждениях.

В Башкирии возросло количество больниц закрытых на карантин

Читайте также:

В Башкирии возросло количество больниц закрытых на карантин
Так, в особом режиме действуют два отделения Республиканского онкологического диспансера, терапевтического отделения в больнице №2 Стерлитамака и терапевтическом отделении горбольницы Салавата. Также карантин продолжается в отделении Белебеевской ЦРБ и Приютовском стационаре и в трех отделениях Кармаскалинской центральной районной больницы.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова в ходе брифинга по распространению коронавируса в регионе рассказала о текущей ситуации в РКБ имени Куватова.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.sobkor02.ru
Фото: из открытых источников

Читайте также

Минздрав Башкирии рассказал о текущей ситуации в уфимской РКБ
Здравоохранение
Минздрав Башкирии рассказал о текущей ситуации в уфимской РКБ
В Башкирии на карантин по коронавирусу закрыты 5 медицинских учреждений
Здравоохранение
В Башкирии на карантин по коронавирусу закрыты 5 медицинских учреждений
В больнице Белебея ситуация по коронавирусу повторяется, как в РКБ
Здравоохранение
В больнице Белебея ситуация по коронавирусу повторяется, как в РКБ
В больнице Балтачевского района из-за коронавируса ввели ограничительные мероприятия
Здравоохранение
В больнице Балтачевского района из-за коронавируса ввели ограничительные мероприятия
В больнице Кармаскалинского района ввели карантин по коронавирусу
Здравоохранение
В больнице Кармаскалинского района ввели карантин по коронавирусу
В Башкирии возросло количество больниц закрытых на карантин
Здравоохранение
В Башкирии возросло количество больниц закрытых на карантин
В Кармаскалинском районе состоялось открытие хирургического отделения и операционного блока
Здравоохранение
В Кармаскалинском районе состоялось открытие хирургического отделения и операционного блока
В Белебеевском районе главврач больницы рассказал, как и откуда в больницу прибыли больные коронавирусом
Здравоохранение
В Белебеевском районе главврач больницы рассказал, как и откуда в больницу прибыли больные коронавирусом
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: