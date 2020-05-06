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Минздрав Башкирии прогнозирует новый скачок больных коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Минздрав Башкирии прогнозирует новый скачок больных коронавирусом

По завершению майских выходных в Башкортостане ожидают большое количество новых больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Как утверждают сотрудники ведомства, ежедневно в Башкирии фиксируются новые случаи заражения. Основная причина роста количества заражённых COVID-19 является несоблюдение режима самоизоляции. Сейчас республика не может выйти на плато по COVID-19.



Рост количества больных был спрогнозирован из-за того, что в майские праздники люди встречаются на природе с родными и близкими. Это увеличивает количество социальных контактов и число заражённых. Затем люди пойдут работать и распространять вирус.

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Замечается, что функционирующие компании никак нельзя закрыть, без нанесения существенного ущерба экономической сфере региона.

Напомним, в Башкирии 4 полицейских заразились коронавирусом. Трое из них работают в УВД г. Уфы, а один из Белебея, который считается вторым очагом распространения заболевания

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