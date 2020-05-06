Минздрав Башкирии прогнозирует новый скачок больных коронавирусом
По завершению майских выходных в Башкортостане ожидают большое количество новых больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Минздраве региона.
Как утверждают сотрудники ведомства, ежедневно в Башкирии фиксируются новые случаи заражения. Основная причина роста количества заражённых COVID-19 является несоблюдение режима самоизоляции. Сейчас республика не может выйти на плато по COVID-19.
Рост количества больных был спрогнозирован из-за того, что в майские праздники люди встречаются на природе с родными и близкими. Это увеличивает количество социальных контактов и число заражённых. Затем люди пойдут работать и распространять вирус.
Напомним, в Башкирии 4 полицейских заразились коронавирусом. Трое из них работают в УВД г. Уфы, а один из Белебея, который считается вторым очагом распространения заболевания
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