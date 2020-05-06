Минздрав Башкирии прогнозирует новый скачок больных коронавирусом

По завершению майских выходных в Башкортостане ожидают большое количество новых больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Минздраве региона.



Как утверждают сотрудники ведомства, ежедневно в Башкирии фиксируются новые случаи заражения. Основная причина роста количества заражённых COVID-19 является несоблюдение режима самоизоляции. Сейчас республика не может выйти на плато по COVID-19.







Рост количества больных был спрогнозирован из-за того, что в майские праздники люди встречаются на природе с родными и близкими. Это увеличивает количество социальных контактов и число заражённых. Затем люди пойдут работать и распространять вирус.

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