В Башкирии получили плазму из крови донора переболевшего коронавирусом

Уфимские медики сегодня впервые получили донорскую плазму крови от переболевшего коронавирусом пациента. Таким образом, Башкирия стала одной из первых регионов, где произвели эту процедуру.







До этого плазму крови с антителами к вирусу применяли лишь специалисты ряда медицинских учреждений Москвы: НИИ скорой помощи им. Склифосовского, городская клиническая больница Давыдовского, Центр крови имени Гаврилова и клиническая больница №52 города Москвы.

- Всех выздоровевших мы приглашаем на сдачу плазмы, - отметил главврач Республиканской станции переливания крови Рамиль Хамитов. - Если Вы недавно перенесли подтвержденный COVID-19, просим Вас через месяц после выздоровления стать донором иммунной плазмы и спасти жизнь человека.



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Как считают медики, переливание донорской плазмы крови может стать действенным методом лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса. Республиканская станция переливания крови совместно с Башкирским государственным медицинским университетом приступила к созданию базы данных таких доноров. Помимо этого, на базе БГМУ развернут мобильный передвижной заготовительный комплекс крови.