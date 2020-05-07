У 10 беременных женщин в Башкирии выявили коронавирус

Полностью соблюсти режим самоизоляции невозможно для беременных женщин. Многие процедуры и обязательные обследования требуют присутствия в больнице или поликлинике.







На данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 10 беременных жительниц республики. В больнице находится только одна будущая мама, девять женщин переносят болезнь в легкой форме и находятся дома, строго соблюдая карантин.

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У ученых нет точного ответа, как COVID-19 скажется на здоровье родительницы и ребенка. Однако беременных относят к группе риска, если у женщин есть хронические заболевания. Коронавирус не является показанием к кесареву сечению, по указанию Минздрава естественные роды продолжают быть предпочтительнее. Но окончательное решение остается только за бригадой врачей, все будет зависеть от состояния больной.