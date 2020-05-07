Минздрав Башкирии рассказал, от чего умерла медсетсра Белебеевской больницы

В Башкирии продолжают обсуждать смерть 56-летней медсестры в Белебеевской центральной районной больнице.







Болезнь и скоротечная гибель женщины явилась настоящим шоком для ее близких и коллег, а после того, как в Белебее резко увеличилось число зараженных коронавирусом, некоторые посчитали, что именно пневмония, вызванная вирусом, а не острый бронхит стал причиной смерти медсестры.



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Впрочем, на очередном брифинге в минздраве Башкирии опровергли эту информацию: по уверению замминистра здравоохранения республики, медик скончалась точно не от COVID-19.— От имени всего министерства здравоохранения я хочу принести соболезнования родственникам и коллегам этой сотрудницы. Это тяжелая утрата и потеря, —добавила Ирина Кононова.