В Башкирии число инфицированных коронавирусом вновь увеличилось
В Башкортостане резко увеличилось количество заразившихся COVID-19. За предыдущие сутки, в республике зафиксировали 83 новых случая заражения. Среди всех субъектов России Башкирия занимает 13 место. Всего выявлено 1243 случая.
Напомним, что вчера в Башкирии было выявлено всего 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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Видео: РБК Уфа
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