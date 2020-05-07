В Башкирии число инфицированных коронавирусом вновь увеличилось

В Башкортостане резко увеличилось количество заразившихся COVID-19. За предыдущие сутки, в республике зафиксировали 83 новых случая заражения. Среди всех субъектов России Башкирия занимает 13 место. Всего выявлено 1243 случая.



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Видео: РБК Уфа

В Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что в 84 субъектах Российской Федерации выявлен 11 231 заразившийся COVID-19, в том числе без клинических признаков 5471. Всего выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом в 85 субъектах России.Напомним, что вчера в Башкирии было выявлено всего 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.