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У вахтовиков прибывших из Якутии в Башкирию диагностировали коронавирус

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
У вахтовиков прибывших из Якутии в Башкирию диагностировали коронавирус

На совещании в правительстве республики сообщили, что у некоторых вахтовиков, которые вернулись из Якутии в Башкирию, обнаружен коронавирус.

На данный момент COVID-19 подтвержден у одного рабочего, который прибыл из Якутии.  В ближайшее время будут готовы анализы у четырех жителей, которые контактировали с ним.



Всего в Башкирию прибыло 777 вахтовиков. В Белорецкую больницу с ОРВИ положили одного человека из Абзелиловского района, в Гафурийском районе 7 человек направили в больницу.

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Сегодня в республику прилетят 295 жителей, работающих в Якутии вахтовым методом.

Остальных жителей республики вернут домой до 11-12 мая. Работников с подтвержденным диагнозом пока оставляют в госпитале, который находится на месторождении.

Радий Фаритович заявил, что земляков необходимо вернуть на родину и лечить в республиканских больницах. В условиях полевого госпиталя довольно-таки сложно лечить. В том случае, если Роспотребнадзор даст разрешение на перевоз вахтовиков с подтвержденным диагнозом, то их вывезут в республику.

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Источник: ufa1.ru

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