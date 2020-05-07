У вахтовиков прибывших из Якутии в Башкирию диагностировали коронавирус

Сегодня в республику прилетят 295 жителей, работающих в Якутии вахтовым методом.
Остальных жителей республики вернут домой до 11-12 мая. Работников с подтвержденным диагнозом пока оставляют в госпитале, который находится на месторождении.
Радий Фаритович заявил, что земляков необходимо вернуть на родину и лечить в республиканских больницах. В условиях полевого госпиталя довольно-таки сложно лечить. В том случае, если Роспотребнадзор даст разрешение на перевоз вахтовиков с подтвержденным диагнозом, то их вывезут в республику. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram