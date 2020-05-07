У вахтовиков прибывших из Якутии в Башкирию диагностировали коронавирус

На совещании в правительстве республики сообщили, что у некоторых вахтовиков, которые вернулись из Якутии в Башкирию, обнаружен коронавирус.



На данный момент COVID-19 подтвержден у одного рабочего, который прибыл из Якутии. В ближайшее время будут готовы анализы у четырех жителей, которые контактировали с ним.





Всего в Башкирию прибыло 777 вахтовиков. В Белорецкую больницу с ОРВИ положили одного человека из Абзелиловского района, в Гафурийском районе 7 человек направили в больницу.



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Сегодня в республику прилетят 295 жителей, работающих в Якутии вахтовым методом.Остальных жителей республики вернут домой до 11-12 мая. Работников с подтвержденным диагнозом пока оставляют в госпитале, который находится на месторождении.Радий Фаритович заявил, что земляков необходимо вернуть на родину и лечить в республиканских больницах. В условиях полевого госпиталя довольно-таки сложно лечить. В том случае, если Роспотребнадзор даст разрешение на перевоз вахтовиков с подтвержденным диагнозом, то их вывезут в республику.