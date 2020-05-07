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Жители Башкирии из-за коронавируса не могут получить своевременную медицинскую помощь

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Жители Башкирии из-за коронавируса не могут получить своевременную медицинскую помощь

Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики сообщил о тревожной ситуации, которая образовалась в системе здравоохранения. Жители региона, обращаясь в медицинские учреждения Башкирии, не могут своевременно получить медицинскую помощь.



Глава республики сказал:
"Сложившаяся ситуация - это ЧП. Человек не может получить медицинскую помощь. Коронавирусных коек заполнено на 40%, пустыми стоят 60%. Сейчас мы можем лечить другие заболевания?".

Также Хабиров попросил Елену Прочаковскую, руководителя Управления главы республики по социальным коммуникациям мониторить постоянно эту ситуацию, и любой случай, когда жителю отказывают в оказании медицинской помощи, отмечать "тревожным звоночком".

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Кроме того, Радий Фаритович сообщил, что очень тяжелая ситуация сложилась в Ишимбае, так как туда направляется большое число пациентов "некоронавирусного" типа.

Максим Забелин, руководитель Минздрава Башкирии пояснил, что население привыкло получать медицинскую помощь по месту жительства и многие не хотят ездить в соседний город. Данные вопросы отрабатываются совместно с Потребнадзором и Здравнадзором, чтобы вовремя снимать ограничительные меры.

Радий Фаритович отметил, что основной посыл - это оказание своевременной и качественной медицинской помощи жителям.
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