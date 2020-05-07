Хабиров в соцсетях рассказал подробности строительства уфимской инфекционки
Радий Хабиров, глава Башкирии рассказал в социальных сетях о строительстве новой инфекционной больницы.
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Уже сегодня там выполняется сборка корпусов, монтаж вентиляции и заливка полов. В дальнейшем планируется установка очистных сооружений и благоустройство территории.
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