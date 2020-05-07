Хабиров в соцсетях рассказал подробности строительства уфимской инфекционки

Радий Хабиров, глава Башкирии рассказал в социальных сетях о строительстве новой инфекционной больницы.



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Он сообщил, что 28 марта на этом месте было ровное поле. Сегодня здесь строится инфекционная больница. Она необходима для республики. И уже в конце мая в эту больницу поступят первые пациенты. Прежняя инфекционная больница морально устарела, и в любом случае, было бы необходимо строить новую. Оснащение больницы будет самым современным.Уже сегодня там выполняется сборка корпусов, монтаж вентиляции и заливка полов. В дальнейшем планируется установка очистных сооружений и благоустройство территории.