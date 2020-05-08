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В Татышлинском районе Башкирии у сотрудников администрации диагностировали коронавирус

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Татышлинском районе Башкирии у сотрудников администрации диагностировали коронавирус

В администрации Татышлинского района Башкирии обнаружили коронавирус. Об этом накануне, 7 мая, рассказал глава администрации Рушан Гараев.



Сейчас чиновники находятся на карантине, вместе с ними на противоэпидемические меры ушли и медики административного корпуса Центральной районной больницы. Рушан Гараев отметил, что заражение стало закономерным.

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— Должностные обязанности моих коллег никто не отменял, именно они являются связующим звеном по всем вопросам регламентирующим деятельность района. Персонал администрации района, медицинские работники наравне с теми, чья деятельность не ограничена в период режима самоизоляции, работают сегодня на передовой. Сейчас активная работа ведется по выявлению больных. Главная на текущий момент наша задача — остановить дальнейшее распространение инфекции, — сообщил чиновник.
Сотрудники администрации будут работать дистанционно.

Напомним, Радий Хабиров, глава Башкирии рассказал в социальных сетях о строительстве новой инфекционной больницы.

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Источник: ufa1.ru

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