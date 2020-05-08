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В Чекмагушевском районе Башкирии приступили к строительству поликлиники

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Чекмагушевский район
В Чекмагушевском районе Башкирии приступили к строительству поликлиники

Проектом запланировано трехэтажное здание на 250 посещений в смену. Строительство поликлиники началось при поддержке Правительства РБ, Минздрава РБ и Фонда социальных целевых программ. Стоимость объекта, включая строительно-монтажные работы и приобретение оборудования, составляет около 400 млн рублей.



В настоящее время амбулаторную помощь населению района оказывает единственная поликлиника центральной районной больницы, построенная в 1974 году. Трёхэтажное здание новой поликлиники будет связано с существующей тёплым переходом на уровне второго этажа.

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В строящейся поликлинике будут размещены рентгенодиагностическое отделение, детская консультация (отделение), общие помещения для взрослого отделения, пожарный пост, отделение эндоскопии (гастроскопии, колоноскопии), хирургическое отделение, женская консультация, кабинеты эндокринолога и офтальмолога, клинико-диагностическая лаборатория, административно-хозяйственные помещения.

Общая площадь поликлиники составляет 4900,1 кв.м. Подрядчик: ООО «Карун». Завершить строительство планируют к концу 2021 года.

Напомним, ранее Хабиров в соцсетях рассказал подробности строительства уфимской инфекционки.

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Источник: health.bashkortostan.ru
Фото: пресс-служба Минздрава РБ

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