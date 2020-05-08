В Чекмагушевском районе Башкирии приступили к строительству поликлиники

Проектом запланировано трехэтажное здание на 250 посещений в смену. Строительство поликлиники началось при поддержке Правительства РБ, Минздрава РБ и Фонда социальных целевых программ. Стоимость объекта, включая строительно-монтажные работы и приобретение оборудования, составляет около 400 млн рублей.







В настоящее время амбулаторную помощь населению района оказывает единственная поликлиника центральной районной больницы, построенная в 1974 году. Трёхэтажное здание новой поликлиники будет связано с существующей тёплым переходом на уровне второго этажа.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: пресс-служба Минздрава РБ