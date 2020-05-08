В Минздраве Башкирии рассказали, чего боится коронавирус

По информации главного врача центра гигиены и эпидемиологии республики Анны Казак, теплая погода способствует снижению заболеваемости вирусными инфекциями.







Казак отметила, что в окружающей среде стойкость коронавируса снижается из-за воздействия ультрафиолета. А солнца, по ее словам, будет много эти дни.

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К счастью, погода, если верить словам главного врача, в ближайшие дни также будет продолжать препятствовать распространению коронавируса. В ближайшие праздничные дни температура будет около +28, +29 градусов.Напомним, что в последние дни действительно наблюдалось некоторое снижение заболеваемости, однако вчера, 7 мая, прирост новых инфицированных составил более 80 человек. Заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова заявляла, что для снижения заболеваемости нужно соблюдать меры безопасности и режим самоизоляции.