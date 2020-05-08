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У сотрудников Минобразования Башкирии обнаружили коронавирус

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
У сотрудников Минобразования Башкирии обнаружили коронавирус

В Башкирии среди сотрудников Минобразования республики обнаружились зараженные коронавирусом. Об этом стало известно 8 мая, сообщает издание Мксеть.



Как сообщает источник, недавно 2 руководителя отдела обратились в медучреждение с высокой температурой. Одного из них госпитализировали с пневмонией. Накануне, группа сотрудников Минобразования сдала анализы на коронавирусную инфекцию в уфимской клинической больнице №2. Полученные результаты подтвердили коронавирус у двух начальников отделов ведомства. После этого всем сотрудникам министерства было рекомендовано сдать анализы на COVID-19.

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В Минобразования республики рассказали, что часть сотрудников работает в удаленном режиме.

Айбулат Хажин, министр образования региона, дать какие-либо комментарии не смог, как и официальную информацию о числе заразившихся инфекцией. Он отметил лишь, что сейчас на работу ходит около 40 человек.

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