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В Башкирии от коронавируса умер еще один пациент: стало известно, где он лечился

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии от коронавируса умер еще один пациент: стало известно, где он лечился

Сегодня, 9 мая, стало известно о смерти еще одного жителя Башкирии от коронавирусной инфекции. В республиканском Минздраве раскрыли личность 15-го по счету умершего и место, где его лечили.



Как сообщила пресс-секретарь ведомства Софья Алешина, от ковида скончался 59-летний пациент Белебеевской центральной районной больницы. Причина смерти отражена в заключении патологоанатома. В настоящий момент в лечебном учреждении, где умер мужчина, лечатся 29 больных коронавирусом.

Статистика коронавируса на сегодня 9 мая в Башкирии

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Статистика коронавируса на сегодня 9 мая в Башкирии
Напомним, за сутки прирост инфицированных в Башкирии составил 84 человека. За все время пандемии в республике зафиксировано 1416 случаев COVID-19.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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