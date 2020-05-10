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Заразившийся коронавирусом руководитель исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров, рассказал о своем состоянии

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Заразившийся коронавирусом руководитель исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров, рассказал о своем состоянии

Ранее политик занимался организацией волонтеров, помогающих малоимущим жителям.

Сегодня, 10 мая, глава исполкома «Единой России» в республике Рустем Ахмадинуров в своей соцсети рассказал о своем здоровье. В начале мая он был госпитализирован в больницу с пневмонией. Однако после сдачи анализов, тест на коронавирус показал положительный результат.



Депутат сообщил, что выразил свою благодарность всем переживающим за него людям через видеотрансляцию в программе БСТ «Вассалям». Особенно он выделил врачей и медперсонал инфекционной больницы №4.

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— Состояние постепенно улучшается. Я еще в больнице, но вчера в День Победы был первый день без температуры. Надеюсь, что скоро все это закончится. Берегите себя и соблюдайте социальную дистанцию, — поделился Рустем Ахмадинуров.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети

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