В Башкирии увеличилось количество заболевших COVID-19

В Башкирии за последние сутки выявлено 75 случаев заражения коронавирусом. Актуальная информация доступна на сайте Стопкоронавирус.рф.







За все время пандемии в регионе заболел коронавирусом 1491 человек. Также стало известно о 15 умерших от коронавирусной инфекции.

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Минздрав РБ сообщает, что на лечении в медицинских учреждениях 453 человека: в удовлетворительном состоянии 242 пациента, 184 - средней тяжести и 27 - в тяжелом состоянии. 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Ни один пациент не выписан за предыдущие сутки. А всего за это время вылечилось 435 жителей Башкирии. 588 человек лечатся амбулаторно, так как заболевание протекает в легкой форме.В стране за сутки заразилось коронавирусной инфекцией 11012 человек, летальных случаев - 88. Всего в России заразилось COVID-19 209688 человек, а умерло 1915.Напоминаем, что вчера в республике было выявлено 84 случаев заражения вирусом и 1 человек умер.