Врач из Уфы Наиль Саматов умер от коронавируса в Подмосковье

В Подмосковье от коронавирусной инфекции скончался молодой врач из Уфы Наиль Саматов. Сообщение о его смерти Егорьевская центральная больница (Московская область) опубликовала 6 мая в социальных сетях.
В конце апреля у 28-летнего Наиля была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии он был доставлен на лечение в Москву, но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
Наиль закончил БГМУ по специальности «Лечебное дело» в 2019 году. С 30 января 2020 года начал работать участковым врачом-терапевтом в поликлинике №3 Егорьевской больницы. По словам коллег, молодой врач заразился коронавирусом на работе. Он ходил на вызов к больному, у которого был подтвержден Covid-19. Из средств защиты у доктора были только маска и перчатки, первое время защитными противочумными костюмами их не обеспечивали.
Имя Саматова Наиля включено в «Список памяти», который появился по инициативе российских врачей.