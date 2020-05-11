Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Врач из Уфы Наиль Саматов умер от коронавируса в Подмосковье

Врач из Уфы Наиль Саматов умер от коронавируса в Подмосковье

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Врач из Уфы Наиль Саматов умер от коронавируса в Подмосковье

В Подмосковье от коронавирусной инфекции скончался молодой врач из Уфы Наиль Саматов. Сообщение о его смерти Егорьевская центральная больница (Московская область) опубликовала 6 мая в социальных сетях.



В конце апреля у 28-летнего Наиля была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии он был доставлен на лечение в Москву, но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

В Башкирии увеличилось число заразившихся коронавирусом

Читайте также:

В Башкирии увеличилось число заразившихся коронавирусом
Наиль закончил БГМУ по специальности «Лечебное дело» в 2019 году. С 30 января 2020 года начал работать участковым врачом-терапевтом в поликлинике №3 Егорьевской больницы. По словам коллег, молодой врач заразился коронавирусом на работе. Он ходил на вызов к больному, у которого был подтвержден Covid-19. Из средств защиты у доктора были только маска и перчатки, первое время защитными противочумными костюмами их не обеспечивали.

Имя Саматова Наиля включено в «Список памяти», который появился по инициативе российских врачей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: