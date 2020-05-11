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В Уфе из санатория "Юматово" выписались более 90 человек, находившихся на 2-недельном карантине

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Уфе из санатория "Юматово" выписались более 90 человек, находившихся на 2-недельном карантине

Сегодня, 11 мая, из санатория «Юматово» домой отправился 91 человек. Как сообщает Госкомитет по ЧС, они находились на двухнедельном карантине в обсерваторе.



Для выписанных граждан был организован трансфер до места жительства. Среди тех, кто успешно прошел обсервацию, были также жители Архангельской, Астраханской, Мурманской, Ленинградской, Псковской и Ростовской областей, Республики Марий Эл и Калмыкия, Хабаровского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Москвы. Им был предоставлен автобус до аэропорта и железнодорожного вокзала.

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За все время пребывания в обсерваторе туристы находились под медицинским наблюдением. У них дважды были взяты анализы на коронавирусную инфекцию, которые оказались отрицательными.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Госкомитет по ЧС

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