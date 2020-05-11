В Башкирию доставили еще 140 вахтовиков из Чаяндинского месторождения
В Башкирию из Якутии прибыли еще 140 вахтовиков. Спецборт приземлился в аэропорту «Уфа» 10 мая.
Вахтовиков рейсом SYL-9238 Талакан-Уфа перевезла авиакомпании «Якутия». Все прибывшие в республику вахтовики работали на Чаяндинском месторождении, где произошла вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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Багаж пассажиров, а также воздушное судно, на котором они прилетели в Уфу, были продезинфицированы.
Заместитель руководителя администрации Главы РБ Ринат Баширов отметил, что всего на сегодняшний день в Башкирию прибыли уже 1210 из 1800 вахтовиков, оказавшихся в Якутии во время вспышки коронавируса. В ближайшие три дня в Уфу прибудут еще три борта, в каждом из которых прилет по 140 человек. Также решается вопрос об эвакуации из Якутии жителей республики, подхвативших коронавирус и находящихся там на лечении. Регламент по эвакуации пока только разрабатывается федеральными властями.
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