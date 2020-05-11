Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирию доставили еще 140 вахтовиков из Чаяндинского месторождения

В Башкирию доставили еще 140 вахтовиков из Чаяндинского месторождения

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирию доставили еще 140 вахтовиков из Чаяндинского месторождения

В Башкирию из Якутии прибыли еще 140 вахтовиков. Спецборт приземлился в аэропорту «Уфа» 10 мая.



Вахтовиков рейсом SYL-9238 Талакан-Уфа перевезла авиакомпании «Якутия». Все прибывшие в республику вахтовики работали на Чаяндинском месторождении, где произошла вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Хабиров проверил ход строительства инфекционного центра

Читайте также:

Хабиров проверил ход строительства инфекционного центра
После приземления на борт самолета первым делом поднялись санитарные врачи и представители аэропорта. При строгом соблюдении правил безопасности они измерили пассажирам температуру тела. После этого прибывших вахтовиков пересадили в автобусы, которые ждали их у трапа, и отправили прямиком в обсерватор. Там они обязаны будут провести 21 день на карантине, согласно новым правилам, утвержденным главным санитарным врачом России.

Багаж пассажиров, а также воздушное судно, на котором они прилетели в Уфу, были продезинфицированы.


Заместитель руководителя администрации Главы РБ Ринат Баширов отметил, что всего на сегодняшний день в Башкирию прибыли уже 1210 из 1800 вахтовиков, оказавшихся в Якутии во время вспышки коронавируса. В ближайшие три дня в Уфу прибудут еще три борта, в каждом из которых прилет по 140 человек. Также решается вопрос об эвакуации из Якутии жителей республики, подхвативших коронавирус и находящихся там на лечении. Регламент по эвакуации пока только разрабатывается федеральными властями.

— Я думаю, что в скором времени мы получим рекомендации, как принимать этих граждан, и будем их лечить у себя на родине, — сообщил Ринат Баширов. — Мы с этим делом справимся. У нас уже разработаны страховочные варианты, чтобы никто из прибывших не контактировал с зараженными людьми.
Представитель администрации Главы республики добавил, что все прибывшие вахтовики размещены в обсерваторах и находятся в комфортных условиях. Никто из них не жалуется. Всем оформили больничные листы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.i-gazeta.com
Фото: администрация Главы РБ.

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: