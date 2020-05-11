В Башкирию доставили еще 140 вахтовиков из Чаяндинского месторождения

В Башкирию из Якутии прибыли еще 140 вахтовиков. Спецборт приземлился в аэропорту «Уфа» 10 мая.







Вахтовиков рейсом SYL-9238 Талакан-Уфа перевезла авиакомпании «Якутия». Все прибывшие в республику вахтовики работали на Чаяндинском месторождении, где произошла вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19.









После приземления на борт самолета первым делом поднялись санитарные врачи и представители аэропорта. При строгом соблюдении правил безопасности они измерили пассажирам температуру тела. После этого прибывших вахтовиков пересадили в автобусы, которые ждали их у трапа, и отправили прямиком в обсерватор. Там они обязаны будут провести 21 день на карантине, согласно новым правилам, утвержденным главным санитарным врачом России.Багаж пассажиров, а также воздушное судно, на котором они прилетели в Уфу, были продезинфицированы.

Заместитель руководителя администрации Главы РБ Ринат Баширов отметил, что всего на сегодняшний день в Башкирию прибыли уже 1210 из 1800 вахтовиков, оказавшихся в Якутии во время вспышки коронавируса. В ближайшие три дня в Уфу прибудут еще три борта, в каждом из которых прилет по 140 человек. Также решается вопрос об эвакуации из Якутии жителей республики, подхвативших коронавирус и находящихся там на лечении. Регламент по эвакуации пока только разрабатывается федеральными властями.

— Я думаю, что в скором времени мы получим рекомендации, как принимать этих граждан, и будем их лечить у себя на родине, — сообщил Ринат Баширов. — Мы с этим делом справимся. У нас уже разработаны страховочные варианты, чтобы никто из прибывших не контактировал с зараженными людьми.



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Фото: администрация Главы РБ.

Представитель администрации Главы республики добавил, что все прибывшие вахтовики размещены в обсерваторах и находятся в комфортных условиях. Никто из них не жалуется. Всем оформили больничные листы.