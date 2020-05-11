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Хабиров проверил ход строительства инфекционного центра

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Хабиров проверил ход строительства инфекционного центра

Сегодня, 11 мая, глава Башкирии проинспектировал ход строительства клинико-диагностического инфекционного центра под Уфой. Согласно планам, новая больница начнет принимать пациентов уже 25 мая.



Комплекс будет состоять из быстровозводимых модульных конструкций и будет включать в себя 100 боксированных палат, 82 боксов и 18 реанимаций. Также специалисты оборудуют здесь лабораторию, аптеку, отделения диагностики и дезинфекции, центрально-стерилизационное отделение и общежитие для медиков на 46 мест. Максимум новый медцентр сможет принять 470 пациентов.

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Радий Хабиров отметил, что комплекс очень нужен республике для оказания помощи именно больным с коронавирусом, что поможет разгрузить другие медучреждения. Саму практику строительства быстровозводимого объекта он назвал «интересным опытом».
- Внешне мне очень нравится, - отметил глава республики. - Посмотрим, насколько комфортно будет находиться внутри. Эту практику в будущем мы можем использовать при строительстве ФАПов, сельских врачебных амбулаторий.
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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: пресс-служба Главы РБ

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