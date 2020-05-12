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Уфимская РКБ имени Куватова начала прием пациентов

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
Уфимская РКБ имени Куватова начала прием пациентов

С сегодняшнего дня, 12 мая, свою работу в плановом режиме возобновляет хирургический корпус РКБ имени Куватова. То есть больница будет принимать здоровых пациентов для лечения. Но с условием — при плановой госпитализации нужно иметь отрицательный мазок на коронавирусную инфекцию не более трехдневной давности.



Пациенты сдают мазок по месту жительства и повторно в РКБ перед госпитализацией. При направлении необходимы будут результаты следующих обследований: лабораторные, рентген, КТ и электронное направление. Также РКБ начинает принимать женщин в роддом и гинекологическое отделение.

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— Во всех подразделениях больницы проведены противоэпидемические мероприятия, дезинфекция помещений, сделаны шлюзы для разделения потоков пациентов и сотрудников. В то же время на базе РКБ продолжает работу ковидный госпиталь на 120 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, — отметили в больнице.
А вот поликлиника РКБ будет работать через Центр удалённых консультаций. Это означает, что специалисты проводят консультации с помощью телемедицины через информационную систему РМИАС. Врач по месту прикрепления медицинской организации пациента подаёт заявку на проведение консультации с указанием профиля специалиста и прикрепления медицинской документации. Таким образом наши специалисты осуществляют и отбор на госпитализацию, в том числе и для выполнения высокотехнологичных вмешательств.

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Источник: ufa1.ru

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