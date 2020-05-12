В Башкирии 80 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Башкирии продолжается рост числа инфицированных Covid-19. По состоянию на 12 мая, в республике 80 новых случаев заражения. Всего пациентов, заболевших коронаврусом, по данным оперативного штаба, 1647 человек.



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Вместе с тем, с каждым днем увеличивается и число выздоровевших. Как сообщили в Минздраве, на данный момент уже 466 человек смогли излечиться от инфекции. За весь период пандемии жертвами болезни стали 15 человек.Министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что состояние 15 госпитализированных оценивается как тяжелое. Они находятся на аппаратах ИВЛ.