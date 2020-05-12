Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии 80 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Башкирии 80 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии 80 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Башкирии продолжается рост числа инфицированных Covid-19. По состоянию на 12 мая, в республике 80 новых случаев заражения. Всего пациентов, заболевших коронаврусом, по данным оперативного штаба, 1647 человек.

Режим самоизоляции в Башкирии полностью не отменяется

Читайте также:

Режим самоизоляции в Башкирии полностью не отменяется
Вместе с тем, с каждым днем увеличивается и число выздоровевших. Как сообщили в Минздраве, на данный момент уже 466 человек смогли излечиться от инфекции. За весь период пандемии жертвами болезни стали 15 человек.

Министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что состояние 15 госпитализированных оценивается как тяжелое. Они находятся на аппаратах ИВЛ.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: