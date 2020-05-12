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В Башкирии составили рейтинг районов и городов по числу заболевших коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии составили рейтинг районов и городов по числу заболевших коронавирусом

В Башкирии определили рейтинг регионов по количеству заболевших COVID-19. Лидирующее место занимает Уфа — там на сегодня, 12 мая, зарегистрировали 500 подтвержденных случаев заражения вирусной инфекцией. За последние сутки коронавирус выявили у 24 человек.



Второе место занимает Нефтекамск, там заболели в два раза меньше, чем в Уфе — 238 человек. Бронзовым призером этого рейтинга стал Белебей — там зарегистрировали 86 новых случаев, плюс шесть за сутки.

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Меньше всего заболевших в Федоровском районе, там COVID-19 выявили всего у 1 человека.
— За прошедшие сутки в Башкирии выявлено 80 новых заболевших коронавирусной инфекцией, всего за период — 1 647. 1 человек выписан по выздоровлению, 1 человек умер. Число летальных случаев увеличилось до 16, — отметили аналитики федерального центра.
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Источник: ufa1.ru

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