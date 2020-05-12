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В Башкирии еще 7 больниц закрыли на карантин по коронавирусу

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии еще 7 больниц закрыли на карантин по коронавирусу

Сегодня, 12 мая, на брифинге в Министерстве здравоохранения Башкирии рассказали, что в республике на карантин закрыли 12 больниц.

К уже известным Белебеевской, Кармаскалинской, Баймакской и Верхнеяркеевской ЦРБ, а также городским больницам в Стерлитамаке и Салавате добавились еще семь больниц.



6 мая на карантин закрыли инфекционный госпиталь в Караидельской ЦРБ, днем позже такая же судьба настигла хирургический комплекс в Кушнаренковской и ЦРБ и административный корпус в Татышлинской. 8 мая свои двери закрыл стационар в Красноусольской ЦРБ, в этот же день закрылись хирургическое, терапевтическое отделения и филиал Республиканского противотурбекулезного диспансера в Ишимбае. 10 мая закрылось отделение в городской больнице Стерлитамака.

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— На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 468 человека. Из них в тяжелом состоянии — 46, на ИВЛ находится 11 человек. На амбулаторном лечении находится 697 человек с легкой формой заболевания, — отметили в Минздраве Башкирии.
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Источник: ufa1.ru

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