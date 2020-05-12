У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова обнаружили коронавирус
Пресс-секретарь В. Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусной инфекцией. Сейчас он госпитализирован в больницу.
Также в больницу положили супругу Пескова Татьяну Навку. У нее тоже подтвердился диагноз COVID-19.
Журналисты Кремлевского пула заявляют о том, что Пескова видели в последний раз на совещании при президенте РФ, которое прошло 30 апреля. Именно в тот день Мишустин объявил, что заразился COVID-19.
Песков пояснил, что очно общался с Путиным более месяца назад.
Фото: mediametrics.ru
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