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У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова обнаружили коронавирус

Рубрика: Общество / Здравоохранение
У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова обнаружили коронавирус

Пресс-секретарь В. Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусной инфекцией. Сейчас он госпитализирован в больницу.

Также в больницу положили супругу Пескова Татьяну Навку. У нее тоже подтвердился диагноз COVID-19.

Журналисты Кремлевского пула заявляют о том, что Пескова видели в последний раз на совещании при президенте РФ, которое прошло 30 апреля. Именно в тот день Мишустин объявил, что заразился COVID-19.

Песков пояснил, что очно общался с Путиным более месяца назад.

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Фото: mediametrics.ru

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