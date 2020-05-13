В России 100-летняя бабушка вылечилась от коронавируса в свой день рождения

Первый в России 100-летний пациент полностью выздоровел от COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ (ФМБА).







— 13 мая 2020 года, в день своего 100-летия, Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении агентства.



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Фото: ФМБА России

Пелагея Михайловна находилась на плановом лечении в больнице, где её соседка по палате оказалась с положительным тестом на коронавирус. В Центр мозга и нейротехнологий ФМБА она поступила с подтвержденным диагнозом COVID-19 и соответствующими симптомами. Пациентка проходила консервативную (без хирургического вмешательства) комплексную терапию.По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России выявлено 10 028 заболевших, в общей сложности в стране зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека.