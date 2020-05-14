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"Сочувствуем всем врачам": Елена Малышева передала привет главврачу РКБ им. Куватова Эльзе Сыртлановой

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
"Сочувствуем всем врачам": Елена Малышева передала привет главврачу РКБ им. Куватова Эльзе Сыртлановой

Главный теледоктор России Елена Малышева передала привет главврачу РКБ им. Куватова в Уфе Эльзе Сыртлановой. Ситуацию с коронавирусом в Башкирии накануне обсудили в передаче "Док-Ток" на Первом канале.



В передаче "Док-Ток" накануне обсудили ослабление режима самоизоляции в Башкирии. В эфире канала выступил и Радий Хабиров. Он отметил, что за время жестких ограничений республике удалось подготовить свою медицину ко встрече с вирусом. Именно поэтому в регионе было принято решение ослабить ограничения. 

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Елена Малышева, телеведущая:
Большой привет вашему главному врачу, которая отсидела на изоляции, когда драматически была закрыта ваша Республиканская клиническая больница. Мы все считаем, что это было сделано с большим перебором и очень сочувствуем всем врачам. Поэтому им большой привет, поклон. Надеюсь, все они уже дома и на свободе
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Источник: bash.news

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