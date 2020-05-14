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В Башкирии увеличилось количество заболевших коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии увеличилось количество заболевших коронавирусом

В Башкирии, по данным Центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, за прошедшие сутки зарегистрировано 88 новых заболевших. Всего за прошедшее время зарегистрировано 1784 случая.



О новых случаях гибели от коронавируса ничего не сообщается. В настоящий момент по-прежнему зарегистрировано 16 смертей. 

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По России выявлено 9974 случая инфицирования за сутки, пораженными оказались 84 региона.  Всего по стране зарегистрировано 252 245 случаев.

Вчера, 13 мая, болезнь была выявлена у 49 жителей республики. Всего диагноз COVID-19 стоял у 1696 человек.

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Источник: gorobzor.ru

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