В Башкирии решили не отказываться от аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

Руководитель здравоохранения Башкирии Максим Забелин в ходе брифинга высказался о ситуации с горевшими ИВЛ «Авента-М».







Чиновник подтвердил, что 24 апреля был заключен контракт на поставку 300 аппаратов, пока эксплуатация временно прекращена по решению Росздравнадзора. Отметим, неисправные аппараты ИВЛ стали причинами пожаров в больницах в Москве и Санкт-Петербурге. Известно, что оба аппарата были произведены на Уральском приборостроительном заводе.

«Хотелось бы сообщить, что действительно такой контракт нами заключен, идут проверочные мероприятия, которые предусмотрены регламентами для оказания безопасности при работе с изделиями медицинского назначения. В связи с этим оснований пересматривать контракт руководство республики пока не видит», — сообщил руководитель Минздрава.



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Максим Забелин отметил, что на данный момент идет проверка, а разрывать контракт с производителем в региональном министерстве здравоохранения пока не планируют.Напомним, на сегодняшний день 588 человек получают лечение от коронавирусной инфекции в больницах Башкирии, из них 11 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.