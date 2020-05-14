Академик РАН допустил "военный путь" вакцинации от коронавируса в России

Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил "Парламентской газете" академик РАН Сергей Колесников.







Он считает, что прививку начнут использовать уже этой осенью или в преддверии зимы. Вакцинировать будут не всех людей, а только тех, кто работает в очагах распространения инфекции, а также людей из группы риска.

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Фото: Planeta.press

Специалист напомнил, что такой путь продвижения вакцины является нетрадиционным, так как его выбирают в условиях чрезвычайно ситуации.По его словам, если темпы заражаемости и число погибших снизится, то вакцину начнут применять не раньше конца года, так как нужно время для выбора более конкурентного препарата. Он отметил, что выбирать придется из сотни разработок из разных стран.Колесников также напомнил, что запуск в производство занимает много времени. По его подсчетам, для россиян потребуется восемь-десять миллионов доз каждый год. При этом для получения иммунитета потребуется сделать 70 миллионов прививок.Накануне Минздрав заявил о планах клинически испытать вакцину уже в июне. Министр Михаил Мурашки выразил надежду, что препараты могут появиться в конце июля.Всего с начала эпидемии в России выявили 252 245 случаев, более 53 тысяч заразившихся коронавирусом выздоровели, 2305 человек скончались.