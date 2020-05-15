Главврач РКБ Эльза Сыртланова вернулась к работе и рассказала, что изменилось за время ее отсутствия
Главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сырлтланова, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, сообщила в социальных сетях последние новости своей работы и работы больницы.
По ее словам, с 12 мая возобновил работу в плановом режиме хирургический корпус, уже 20 пациентов прошли через обсерватор и сдали анализы на коронавирус, проведены первые операции. Сыртланова также сообщила, что в родильном доме и в гинекологическом отделении оказывают медицинскую помощь и только 14 мая на свет появились первые дети. Всего на лечении находятся 13 пациентов.
Главный врач также напомнила, что на базе РКБ работает ковидный госпиталь на 120 пациентов с инфекцией. По состоянию на 14 мая лечение там получают 52 пациента, трое из них в реанимации, один - на ИВЛ.
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