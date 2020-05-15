Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии снова резко возросло количество заболевших коронавирусом

В Башкирии снова резко возросло количество заболевших коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии снова резко возросло количество заболевших коронавирусом

По данным Центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, за прошедшие сутки количество заболевших COVID-19 в Башкирии выросло на 90 человек. К текущему момент всего зарегистрировано 1874 инфицированных.



О новых случаях смертей от коронавирусной инфекции информации к текущему моменту нет, пока что официально умерло 16 человек с диагнозом COVID.

Какие выплаты положены семьям в Башкирии в связи с коронавирусом

Читайте также:

Какие выплаты положены семьям в Башкирии в связи с коронавирусом
По России за последние сутки выявлено 10 598 заболевших в 85 регионах, всего   зарегистрировано 262 843 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 58 226.

Напомним, что вчера, 13 мая, по данным Центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, было зарегистрировано 88 новых заболевших. Всего за прошедшее время зарегистрировано 1784 случая.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: