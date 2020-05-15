В Башкирии снова резко возросло количество заболевших коронавирусом

По данным Центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, за прошедшие сутки количество заболевших COVID-19 в Башкирии выросло на 90 человек. К текущему момент всего зарегистрировано 1874 инфицированных.







О новых случаях смертей от коронавирусной инфекции информации к текущему моменту нет, пока что официально умерло 16 человек с диагнозом COVID.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

По России за последние сутки выявлено 10 598 заболевших в 85 регионах, всего зарегистрировано 262 843 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 58 226.Напомним, что вчера, 13 мая, по данным Центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, было зарегистрировано 88 новых заболевших. Всего за прошедшее время зарегистрировано 1784 случая.