В Башкирии на нацпроект «Здравоохранение» направят 5,6 миллиардов рублей

Общий объем финансирования национального проекта «Здравоохранение» в этом году составляет 5,6 млрд рублей, более 4 млрд из которых – средства федерального бюджета. Об этом на совещании в Минздраве республики сообщила заместитель министра Динара Еникеева.







В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» завершена процедура лицензирования и активизируется работа по диспансерному наблюдению за состоянием здоровья пациентов, включая использование дистанционных (телемедицинских) консультаций, а также регулярного мониторинга за состоянием здоровья с использованием телефонных звонков, sms-сообщений и других способов коммуникации.Кроме того, выписывать рецепты на лекарственные препараты пациентам с хроническими заболеваниями врачи будут на максимально длительные сроки, также с помощью дистанционного формата выписки с последующей доставкой на дом.









Продолжится обновление сельских лечебниц. Запланирована замена 72 ФАПов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии. За счет средств федерального бюджета будет приобретено 60 модульных ФАП, из них три дополнительно, на сэкономленные средства.Приобретение 15 ФАПов оплатит республиканский бюджет.На утверждении в правительстве РБ находится республиканская стратегия развития санитарной авиации до 2024 года. Вылеты санавиации за счет средств федерального бюджета начнут осуществляться со второй половины года. На эти цели региону выделено дополнительно 38,5 млн рублей.В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в этом году планируется переоснащение медицинским оборудованием двух региональных сосудистых центров и трехпервичных сосудистых отделений в больнице скорой медицинской помощи, ГКБ № 21 Уфы, центральных больницах городов Сибай, Нефтекамск и Октябрьский.Всего за счет средств федерального бюджета будет приобретено 12 единиц оборудования на общую сумму 395 млн рублей, из них пять единиц – это дорогостоящее оборудование, требующее специальной подготовки помещений. За счет средств бюджета республики в третьем квартале в медицинские организации будет поставлено 187 единиц оборудования для реабилитации.На финансирование мероприятий проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлено свыше 2 млрд рублей. В этом году будет завершено строительство пристроя к хирургическому корпусу республиканского онкологического диспансера РОД). За счет средств федерального бюджета запланировано оснащение медицинским оборудованием шести медицинских организаций: РОД, КБ №1 Стерлитамака, ЦРКБ Белорецка, больниц Нефтекамска, Кумертау и больницы № 1 Октябрьского. Всего будет приобретено 87 единиц оборудования, из них девять – дорогостоящего. Поставка оборудования уже началась.

На базе медицинских организаций организовано четыре центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП): в КБ № 1 Стерлитамака, ЦРКБ Белорецка, ЦРБ Белебея, ГКБ № 21 Уфы. На сегодняшний день полностью завершена процедура заключения контрактов для оснащения этих центров за счет республиканского бюджета. В июне в них поступит 22 единицы патоморфологического и эндоскопического оборудования.



В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» полностью завершена процедура заключения контрактов для оснащения медицинским оборудованием детских поликлиник. В них уже поступило 43 единицы оборудования из запланированных 73 единиц. В республиканскую детскую клиническую больницу и городскую детскую клиническую больницу №17 Уфы в июле будут поставлены аппараты МРТ.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram