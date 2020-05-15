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Владимир Путин потребовал выплатить медикам деньги за работу с пациентами с COVID-19

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Владимир Путин потребовал выплатить медикам деньги за работу с пациентами с COVID-19

Президент России жестко потребовал у руководителей региона РФ выполнить его поручение о начислении медикам выплат за работу с зараженными коронавирусной инфекцией.



Политик отметил, что во многих субъектах главы начали платить врачам за часы с больными и «развели бюрократическую канитель», сообщает «ТАСС». Владимир Путин дал неделю для выполнения своего требования.

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«Послушайте меня. Мы договорились, было четко сказано, эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронаирусом, а не за какие-то часы, минуты и так далее. В начале следующей недели обсудим предметно и подведем итоги по всем субъектам России. Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для всего медперсонала, экипажей скорой помощи за работу с коронавирусными больными, не за время - пять, десять минут или два часа, а за сам факт работы», — заявил Владимир Путин.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами по коронавирусу велел с апреля 2020 года установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными COVID-19 сроком на три месяца.

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Источник: gorobzor.ru

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