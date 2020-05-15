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В Башкирии зафиксирована еще одна вспышка коронавируса

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии зафиксирована еще одна вспышка коронавируса

На стройке Восточного выезда зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.  Известно, что у 13 сотрудников компании «Лимакмаращавтодороги», которая возводит сооружение, обнаружен COVID-19. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на источник в региональном Роспотребнадзоре.

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Все сотрудники госпитализированы в больницу №18 в Уфе, а все контактные лица — 177 человек – ушли на самоизиоляцию. Отмечается, что очаг заражения коронавирусной инфекцией был выявлен на праздниках, а именно 5 мая.  Среди инфицированных есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Строительство Восточного выезда пока приостановлен в связи с сложившейся ситуацией.

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Источник: gorobzor.ru

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