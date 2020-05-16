Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии еще один человек умер от COVID-19

В Башкирии еще один человек умер от COVID-19

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии еще один человек умер от COVID-19

Сегодня, 16 мая, федеральный портал СтопКоронавирус.РФ сообщил о еще одной смерти от коронавируса в Башкирии.

Отмечается, что на данный момент в республике от вируса COVID-19 погибло 17 человек. В России за последние сутки зарегистрировано 119 летальных случаев, а за весь период – 2 537.

Ранее сообщалось, что в Башкирии за сутки выявили 89 больных коронавирусом.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: