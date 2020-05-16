В Башкирии еще один человек умер от COVID-19

Сегодня, 16 мая, федеральный портал СтопКоронавирус.РФ сообщил о еще одной смерти от коронавируса в Башкирии.



Отмечается, что на данный момент в республике от вируса COVID-19 погибло 17 человек. В России за последние сутки зарегистрировано 119 летальных случаев, а за весь период – 2 537.



Ранее сообщалось, что в Башкирии за сутки выявили 89 больных коронавирусом.



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