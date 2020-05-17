Стало известно, в каких больницах Башкирии самое большое количество пациентов с коронавирусом

Минздрав Башкирии обнародовал актуальные данные по числу больных коронавирусом в стационарах республики. Напомним, всего на сегодняшний день в регионе COVID-19 подтвержден у 2061 человека — 98 новых случаев зарегистрированы за прошедшие сутки. 625 человек проходят лечение в больницах.







Больше всего пациентов в ГКБ №18 в Уфе — здесь лечатся 83 человека. 70 пациентов госпитализированы в городскую больницу Нефтекамска. 55 — в Клинику БГМУ. 38 человек лечатся в ГКБ №5 Уфы, 36 — в уфимской больнице №8, в РКБ на сегодняшний день 31 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус.



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26 пациентов проходят лечение в городской больнице Салавата, 20 — в городской больнице Демского района Уфы. По 19 пациентов в городской больнице №4 в Стерлитамаке и в Чишминской ЦРБ. в Верхне-Татышлинской ЦРБ на сегодняшний день 15 пациентов. По 13 больных коронавирусом в Белорецкой, Белебеевской ЦРБ и в городской больнице №1 в Октябрьском.По 12 пациентов в Туймазинской ЦРБ, в больнице №2 в Стерлитамаке, в ЦГБ Кумертау и инфекционной больнице Уфы. 11 человек лечатся в Бирской ЦРБ и в городской больнице Сибая.