Житель Стерлитамака изобрел автоматический санитайзер для дезинфекции рук

Житель города Стерлитамак в Башкирии создал собственный антисептик для борьбы с коронавирусом. Кроме этого, мужчина занимается и другими антивирусными разработками. Изобретатель назвал свой продукт «Коронабокс».







Житель Стерлитамака придумал начал выпускать собственный продукт по борьбе с коронавирусом. Он уже придумал автоматический санитайзер для дезинфекции рук. Мужчина засертифицировал и начал выпускать другие продукты, над которыми он также трудится. Среди разработок мужчины кроме санитайзера есть бактерицидные рециркуляторы и дезинфицирующие тоннели. «Коронабокс» − так изобретатель назвал свой аппарат.



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О талантливом жителе общественности рассказал депутат Курултая Азат Курбангалеев. Дизайн аппарата лаконичный, вписывается в любое место. Кроме этого, такое изобретение можно брендировать под башкирский бренд и продвигать его за пределами республики, считает депутат.