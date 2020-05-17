В Башкирии все сотрудники больниц, работающие с коронавирусными больными, получат стимулирующие доплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением изменил правила начисления стимулирующих доплат медработникам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом.







В конце недели Владимир Путин гневно высказался в адрес регионов, где медики жалуются на копеечные доплаты исходя из фактического времени работы с коронавирусными пациентами — кто-то получил несколько десятков рублей, кто-то несколько сотен. Хотя ранее Путин говорил о фиксированных выплатах от 25 до 80 тысяч рублей за работу с COVID-пациентами.









Теперь федеральные выплаты положены именно по факту работы — без зависимости от времени работы с такими пациентами. Деньги получат и водители автомобилей скорой помощи, в том числе работающие на аутсорсинге.Также правительство утвердило транши в адрес регионов для доплат медикам, работающим с больными коронавирусом. Эти деньги должны покрыть выплаты в мае. Башкирия оказалась на втором месте по сумме получаемых средств — 1,44 млрд рублей. Больше получит только Санкт-Петербург — 1,809 млрд рублей.

По поручению президента страны, врачи должны получить по 80 тысяч рублей, медсестры и фельдшеры по 50 тысяч рублей, младший медицинский персонал по 25 тысяч рублей. Врачам скорой помощи, которые работают с коронавирусными больными, положены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшеры, медсестры и водители скорой помощи получат по 25 тысяч рублей в месяц. Выплачиваться надбавка будет в течение трех месяцев — с апреля по июнь, вне зависимости от количества смен или часов.





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Фото: news24-7.ru