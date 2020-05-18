В Башкирии за сутки выявили 94 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в Башкирии выявили еще 94 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Это 13-е место по стране.







— За последние сутки в России выявлено 8 926 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в 81 регионе, в том числе выявлено активно, без клинических проявлений болезни 3 577 человек (40,1%). В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 290 678 случаев (+3,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов возросло до 70 209, — отметили в оперштабе.



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Лидирующие позиции по росту заболевших занимают Москва, Московская область и Санкт-Петербург.Сегодня, 18 мая, Малоязовскую ЦРБ полностью закрыли для приема граждан. У одного из сотрудников — подозрение на коронавирус. Подробнее в материале.